Ratifican sentencia a Reynoso Femat

El Juzgado Segundo de lo Penal dictó sentencia de 6 años y 9 meses de prisión a Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, acusado de los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública por la compra simulada de un tomógrafo durante su administración con un valor de 13. 8 millones de pesos.



El ex mandatario estatal deberá pagar 13. 8 millones de pesos y una multa de 11 mil 731 pesos como reparación del daño, además de estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por tres años.



Tras la sentencia, su abogado Gastón Adán Zamarripa Ortiz, dio a conocer la postura en la que indicó que la sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, no es definitiva, por lo que se recurrirá a la instancia superior para demostrar la no culpabilidad del ex gobernador.



Precisó que la sentencia emitida no tiene como consecuencia que Reynoso Femat pierda su libertad, en virtud de que goza del beneficio de la libertad provisional bajo caución, que le permite llevar el proceso en libertad.



Asimismo, destacó que de acuerdo a los procedimientos, se cuenta con la oportunidad de presentar un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, en donde se estaría resolviendo en definitiva el asunto



Detalla que el posicionamiento que el asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se están resolviendo cuestiones de inconstitucionalidad, en caso de no prosperar el amparo directo, corresponderá a los ministros resolver el asunto.



















