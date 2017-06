En Acayucan por deudas venden edificio de la Canaco

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-15-20:43:22 Acayucan El nuevo dueño ya está modificando el edificio que fuera propiedad de la Cámara de Comercio.

Sin recursos económicos para rescatar su edificio tras ser embargado por un grupo de socios y exsocios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), el consejo directivo que presidió el ingeniero Romeo García López tuvo que vender el inmueble propiedad de los comerciantes afiliados.



De acuerdo con versiones de quienes participaron en la compra-venta, la construcción de 319 metros cuadrados que comprende un salón para eventos, sala de juntas y las oficinas de los directivos, que se asienta en un terreno de 830 metros cuadrados, fue adquirida por un ciudadano particular, luego de una operación que legalmente se cerró el 11 de mayo del año en curso.





MODIFICAN EL EDIFICIO



El nuevo dueño, de acuerdo a lo que se observa en las gráficas que acompañan esta información, ya está haciendo modificaciones al inmueble ubicado en la calle Flores Magón No. 1 del barrio Tamarindo de esta ciudad.





DIRECTIVO HAN CALLADO



Pese a que el terreno y su construcción no eran propiedad de los directivos, sino de todos los comerciantes, a la fecha la actual directiva de la Canaco-Servytur no ha informado oficialmente ni a su gremio ni a la opinión pública que los afiliados dejaron de tener su propia sede de reuniones, tras la venta del terreno y edificio.





OPERACIÓN DE COMPRA-VENTA



“Yo no sé los pormenores de la compra-venta, que debe rondar entre los 2 y 3 millones de pesos, porque no estuve en la liquidación final, pero le tocó a nuestro representante rematar ese negocio. Si bien hasta donde sé, no han informado nada los actuales directivos de la Cámara, ellos, igual que nosotros, ya recibieron dinero y con la parte que le correspondió a la Canaco yo creo que van a comprar otra casita que, tengo entendido, está por el rumbo del fraccionamiento Rincón del Bosque”, detalló un integrante del grupo Mercurio, quien pidió el anonimato.





GRUPO MERCURIO CONSTRUYÓ EDIFICIO



Para su construcción, un grupo de acayuqueños por nacimiento o adopción tras haber arribado de otras latitudes del estado o del país, organizados en un grupo que denominaron Mercurio –que nunca se constituyó por la vía legal como organización-, hizo todo tipo de actos, entre ellos la solicitud de un préstamo bancario, cooperaciones y la rifa de automóviles, para construir –por etapas y con distintas directivas al frente- el edificio en el citado predio urbano que vendió en su momento precisamente quien fuera presidenta de la Canaco-Servytur, Guadalupe Dodero Gómez, hace alrededor de 30 años.



“En la época en que se compró ese terreno se hacían a un valor notarial, los notarios decían cómo se hacía y la señora Dodero tras vender el terreno, hizo todo lo posible porque se construyera el edificio, ella fue fundamental, igual que Isidro Sala Masó, José María Torres Martínez (a) Chema Torres, Gamaliel Cano Sixtos y Ramón Roca Morteo, entre muchos otros”.





MURIERON INTEGRANTES



Mencionó que algunos integrantes del referido grupo, como el optometrista Sergio Hernández, don Alfonso Alonso Calderón, don Gamaliel Cano Sixtos e Isidro Sala Maso, todos ellos presidentes en su momento o integrantes de las directivas de la Canaco, ya dejaron de existir.







CÁMARA QUEBRADA



“En finanzas, la Cámara ya estaba muy mal, además de que las cámaras en los lugares chicos tienden a morirse, como es el caso de Acayucan, ya por naturaleza propia sin que tengan nada en particular que las mate se van a morir porque ya el comercio cambió, es decir, se hizo unipersonal, se hizo de gente que ya no está integrada a la comunidad, están inmersos en otra dinámica, ya es otro tipo de comercio, esto está cambiando y no hay forma de parar ese cambio”, añadió la misma voz.



“Y es que mantener la Cámara se fue haciendo difícil desde hace 25 años que era un reto reunir a 200 afiliados en una asamblea, porque con todos los negocios se ha ido quedando gente de fuera, negocios muy grandes, que no son de aquí, que son sociedades anónimas, que no les interesa afiliarse a la Canaco ya que ellas tienen otras organizaciones a nivel nacional”.





LA SALVAN DEL REMATE



“La Cámara es muy difícil, entonces para más o menos mantenerla y que creciera, se le tuvo que apuntalar mucho con el grupo Mercurio, aunque dicen que no fue así, pero realmente quien lo dice no tiene nada con que comprobar su teoría. La verdad es que la Cámara se hizo grande con ese grupo, que fue el que construyó el edificio, luego fue quien lo salvó cuando el banco se iba a quedar con él, ya estaba en remate, los miembros de ese grupo nos juntamos y rescatamos a la Cámara, hace más de 20 años, con una cantidad superior a 400 mil pesos para pagarle al banco Inverlat”, recalcó.





DEUDA AÑEJA



A decir del entrevistado, la deuda se venía arrastrando desde que se construyó el edificio, sin embargo, en una de las administraciones que encabezó como presidente el ingeniero Víctor Croda Rivera, por omisiones y descuidos graves, se dejaron de pagar la suerte principal del préstamo y los intereses y la deuda creció grande como la nieve, por lo que al salir a remate fue cuando la rescató el referido grupo.





HICIERON SU VAQUITA



“Entonces los integrantes del grupo Mercurio nos juntamos para rescatar algo que nos había costado trabajo hacer. Don Ramón Roca Morteo, quien ocupó la presidencia y otros cargos de la Cámara, fue el promotor, él anduvo con la charola y fue el inversionista más pequeño con una aportación personal”, aseguró la fuente digna de crédito.





VENDIERON EL PATRIMONIO COLECTIVO



Contó que posteriormente, ya con otras directivas al frente de la Cámara que ni siquiera se organizaron para recuperar el patrimonio de los comerciantes organizados, no se les reconoció el adeudo al grupo Mercurio y fue cuando sus miembros promovieron un juicio civil para reclamar la aportación de cada uno a la Canaco y al no contar recursos, el terreno y su construcción se tuvieron que vender.



“Después de eso se pudo haber hecho un grupo que juntara el doble de lo que juntamos nosotros y apuntalara a la Cámara, pero nunca hubo una gente que promoviera eso”, remató.