Declara por presunto delito de pederastia en Veracruz

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-15-20:39:19 Veracruz Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz fue llevado a declarar Trinidad C. M. imputado del delito de pederastia en agravio de una menor de 13 años



Dicha persona fue recluido en el Centro de Detención de las 72 horas, esto con fundamento en la causa penal 213/2016 del Juzgado Primero de Primera Instancia de la ciudad de Veracruz.

En la denuncia se establecieron que los acontecimientos se dieron en el 2016 en la congregación de Santa Fe.



La madre de la menor dió a conocer que contrató a Trinidad C. para que le reparara la lavadora y al ocuparse con algo y él aprovechó para llegar hasta donde estaba su hija.



El hombre comenzó a hacerle tocamientos lascivos, mientras se masturbaba, por lo que la menor enseguida gritó.



La señora se percató de todo, pero el sujeto en lugar de avergonzarse, la amenazó con contar que andaba con ella para desprestigiarla ante su marido.



Acto seguido el hombre se fue a toda prisa y la mujer llamó a su marido para contarle todo lo que había pasado, procediendo a interponer la denuncia penal.



Ya ante el citado juzgado Trinidad Celaya Madrigal negó los cargos en su contra y se acogió a la protección del Artículo 20 Constitucional para no declarar, ni responder a cuestionamiento de las autoridades, solicitando presentar su dicho por escrito.