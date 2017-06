Apoyos para intercambios no se han detenido: UV Tweet El vicerrector regional de la Universidad Veracruzana, Alfonso Pérez Morales, aseguró que en la región Veracruz - Boca del Río los apoyos para intercambios académicos al extranjero no se han detenido ni disminuido a pesar de los adeudos que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa a la máxima casa de estudios del estado Veracruz - 2017-06-15 20:26:03 - Olivia Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El vicerrector regional de la Universidad Veracruzana, Alfonso Pérez Morales, aseguró que en la región Veracruz - Boca del Río los apoyos para intercambios académicos al extranjero no se han detenido ni disminuido a pesar de los adeudos que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa a la máxima casa de estudios del estado.



“Lo que nosotros buscamos en la región es el tener apoyos regionales que pudieran favorecer a que esos chicos salgan, entonces tratamos de que en nuestra región todos los alumnos que salen puedan tener algún tipo de apoyo aunque no hayan tenido posibilidad de tener el que da Relaciones Internacionales”, comentó el vicerrector regional de la Universidad Veracruzana.



En la zona conurbada Veracruz – Boca del Río ninguno de los alumnos se quedará sin apoyo para realizar su intercambio académico al extranjero, aseguró en entrevista Pérez Morales.

Destacó que en la zona hay cuatro alumnos en lista de espera, para los que están gestionando recursos con la finalidad de que puedan acceder a un apoyo para su viaje de estudios al extranjero.



Pérez Morales reconoció que el adeudo de más de 2 mil millones de pesos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa mantiene con la Universidad Veracruzana ha mermado algunos procesos.



Sin embargo destacó que los recursos que la institución educativa debe recibir de las partidas presupuestales han ingresado de manera puntual a las arcas de la Universidad Veracruzana.



“Yo creo que es importante reconocer que a partir de la llegada de este nuevo gobierno estatal los recursos de la universidad se han entregado puntualmente, los que le corresponden mes a mes. En el adeudo que teníamos de la administración anterior todavía no se ha cubierto y evidentemente es algo que pues se requiere para muchos procesos”, informó.



El vicerrector de la región Veracruz – Boca del Río de la UV estuvo presente en la ceremonia de despedida a 14 alumnos de la zona que viajarán a países de América Latina y Europa en el esquema de intercambio académico.



El evento se realizó en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación ante la presencia del director Marco Agustín Malpica Rivera, representantes académicos, estudiantes y familiares de alumnos beneficiados.

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario