Asegura Eva Cadena que consiguió un amparo federal contra acciones de la Fiscalía

A través de un comunicado, la diputada local independiente, Eva Cadena Sandoval, señaló que presentó ante la Fiscalía General del Estado y la comisión Instructora un amparo federal.



Aseveró que dicha protección es una suspensión definitiva y la protege contra las acciones de la fiscalía, a cargo de Jorge Winckler.



Igualmente, dijo que otorgó un estudio hecho por especialistas que demuestra la edición a la que se sometieron los videos que la inculpan de recibir recursos públicos de forma ilícita.



“Es muy importante puntualizar que se hizo del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Con respecto a las pruebas, estos datos, más otros más que se aportaron en el desahogo de pruebas, fueron presentados ante la comisión instructora con lo que se demostró la total ilegalidad y manipulación dolosa de los elementos que presentan en mi contra”.



Por ello, ya que el plazo para emitir el dictamen acerca del proceso de desafuero que solicitó la fiscalía al Congreso se cumplió, dijo tener la confianza que la Comisión Instructora actuará en apego a la ley.



“Y que la determinación del dictamen se lleve a cabo con plena legalidad y sin tintes políticos. Insisto en que la Comisión debe actuar sin tintes políticos porque evidentemente estos han sido los que originaron todo este escándalo que ha perjudicado a mi persona, a mi familia y ha violentado mis derechos políticos y humanos”.



Así lo señaló la legisladora, quien reiteró su inocencia anticipándose a que la comisión Instructora resuelva si el dictamen de su desafuero procede o no.



“Manifiesto que el día lunes me presenté con mi representante legal, así como con el perito especialista en material de audio y video, para presentar los alegatos de mi defensa.



“Durante tres horas estuvimos ambas partes exponiendo lo que a nuestro interés convenía, y de mi parte, presenté un estudio amplio que demostró que los videos publicados vía internet no tienen una fuente de origen comprobable, ya que está fue borrada digitalmente por los autores, y que son partes de un solo video cortadas, editadas y pegadas a modo”, subrayó.