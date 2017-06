Veracruz, sin protocolo para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas: IVM

La encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios, admitió que Veracruz no ha conseguido instalar el protocolo Alba que activaría los mecanismos de seguridad para la búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas.



En entrevista explicó que son procedimientos complejos que se están informando al IVM y todas las dependencias involucradas.



\"Todavía no nos terminan de explicar cómo está el protocolo, pero en cuanto lo sepamos con mucho gusto se los informamos. Es una logística bastante compleja, pero lo que nos ayuda es la alerta ámber, la fiscalía ya está certificada para todo lo que tiene que ver con la alerta ámber entonces es más fácil hacer la transición\".



En ese tenor, sostuvo que la parte más importante para prevenir actos de violencia como las ejecuciones de mujeres registradas en los últimos días, es la prevención; sin embargo destacó la necesidad de que se denuncie de manera inmediata los hechos, a fin de que se investiguen.



\"Creo que la prevención es lo más importante y necesitamos la parte de la denuncia, la denuncia ciudadana, está parte del narcotráfico no está fácil, y no es tan conveniente en ocasiones que haya una denuncia, pero los mismos vecinos se han estado uniendo para hacer la prevención de la misma delincuencia, esto ayuda muchísimo\".



Asimismo dio a conocer que ya se empiezan a notar los avances de los trabajos derivados de la primera alerta de género para Veracruz, sobre todo en materia de información y atención a las mujeres en el estado.



De esa forma remarcó que todavía tienen varios meses para alcanzar las metas en materia de combate a la violencia de género.



\"Los beneficios ya se empezaron a ver desde la atención, la transparencia en la información porque a veces son los detalles que no se ven y que se habían ocultado para hacer lo de la alerta. También es bien importante el compromiso que se tiene dentro de los municipios para trabajar, son 11 municipios pero todos tienen este problema\", abundó.