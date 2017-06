Autobús que promueve homofobia, para políticos

El Autobús de la Libertad que llegará a la capital del estado no es un \"ataque\" hacia las personas de la diversidad sexual dijeron integrantes del Frente Nacional de la Familia (FNF).



En conferencia de prensa dijeron respetar las voces en contra de esa iniciativa pero remarcaron que no buscan descalificar a ningún sector.



\"No hay ningún ataque de nuestra parte en contra de las personas homosexuales que nos merecen el mayor de los respetos, el mensaje va dirigido a los políticos que quieren imponer una agenda para poner una ideología desde la más tierna infancia a nuestros hijos\", dijo uno de los integrantes del FNF, Fernando Pérez Vignola .



Remarcó que la queja en contra del vocero de la arquidiócesis de Xalapa, Juan Manuel Suazo Reyes, ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por parte de algunos activistas, no prosperará pues también tiene derecho a expresarse libremente.



\"Las opiniones en contra nos merecen respeto, nosotros no pondríamos una demanda contra nadie porque expresara libremente su opinión respecto de cualquier tema y lo mismo decimos, quien pretenda fundar una demanda contra el vocero de la arquidiócesis cuando en el uso de su libertad de expresión expone su complacencia porque llegue este autobús, de entrada no va a prosperar\".



Remarcó que no buscan en ningún momento descalificar a los integrantes de la comunidad LGBTTTI pues lo que buscan es llegar a la autoridad.



\"Cualquiera de nosotros tiene familiares que son gays, y se les ama y respeto, pero ojo son adultos que toman decisiones como adultos, a lo que nos estamos oponiendo frontalmente no solamente en México sino en otros países, el mensaje es para los políticos\", abundó.