Con MAYL ha incrementado desempleo en Xalapa

Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se ha incrementado el desempleo en la capital del estado en cerca del 10 por ciento.



La jefa de la Unidad de Fomento al Empleo del Ayuntamiento de Xalapa, María Fernanda de la Miyar Huerdo, reconoció que por la crisis económica muchas empresas de la ciudad han cerrado.



En entrevista durante la tercera Feria del Empleo realizada en el Casino Xalapeño dijo que es evidente que el empleo ha disminuido en la entidad en los últimos meses.



\"Hemos visto que hay más desempleo sobre todo desde que entró la nueva administración estatal pero se sigue trabajando\".



Remarcó que es un circulo vicioso porque si el empresario no tiene dinero no puede ofrecer buenos sueldos, lo que impide a los solicitantes de empleo aceptar los puestos.



\"Puede ser un trabajo meramente profesional administrativo pero si el sueldo no es lo que ellos esperan no lo van a tomar\".



Pese a ello, se dijo confiada en que la situación mejore por lo que han impulsada actividades como esa de ferias de empleo o el autoempleo a través del desarrollo se algún oficio.



Y es que admitió que siguen siendo los jóvenes profesionistas quienes más buscan empleo y que esa tendencia no cambiará dado que se encuentra en la ciudad la Universidad Veracruzana.



Este jueves 29 empresas ofertaron más de 280 vacantes a todos los perfiles por lo que desde temprana hora se pudieron observar largas filas de jóvenes esperando encontrar un empleo bien remunerado.