Gobierno de Veracruz está trabajando con un presupuesto de egresos no aprobado, afirma Rafael Arias

El economista Rafael Arias Hernández, afirmó que, a casi siete meses de la actual administración panista, no se han resuelto temas como el de la recesión económica por la que está atravesando en estado, además que están trabajando con un presupuesto de egresos “no aprobado”.



Durante su ponencia en lo que fue el Taller interactivo, “Transparencia y redes”, el también catedrático de la Universidad Veracruzana, mencionó que ahora pareciera que existen cosas más importantes como el de averiguar, si es o no la firma de alguien (refiriéndose a la carta Arturo Bermudez) o a otros escándalos mediáticos.



“Se anunció y se le exigió al gobierno que explicara cuales son las acciones que va a hacer para enfrentar la recesión que padece el estado de Veracruz desde hace dos años y como si se le hubiera hablado a Sherezada, porque para el gobierno, no importa, es un tema que no trasciende”.



Dijo que, en otros gobiernos de otros estados con mayor responsabilidad, cuando tienen un problema de desempleo, ya no de recesión “prenden los focos” y reúnen al personal para buscar soluciones, “el Estado se activa y nosotros no”.



Arias Hernández afirmó que se ha ido agravando más esta situación en donde recordó que se anunció una emergencia financiera y no se ha hecho nada: “ya van siete meses de un presupuesto de egresos del Gobierno del Estado no autorizado”.



Comentó que tal pareciera que lo único que ha administrado el gobierno del estado son los escándalos y está dejando de lado el problema central, en donde la situación se está poniendo peor.



Expuso que se le exigió a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares que explicara cuáles son las acciones que va a realizar para enfrentar la recesión que padece el estado de Veracruz desde hace dos años y esto no ha sucedido.