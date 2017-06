Ebrio conductor ocasiona accidentes en Coatzacoalcos

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-14-21:59:02 Coatzacoalcos Este es el hombre que provocó dos accidentes durante la noche del miércoles

Al encontrarse en estado de ebriedad y conducir una camioneta, durante la noche de este miércoles un hombre causo dos accidentes en diferentes puntos de Coatzacoalcos, quedando a disposición de las autoridades ministeriales para que responda por los daños que ocasionó a dos taxis, pues también dejó a una mujer lesionada.



El primer accidente ocurrió sobre la avenida 16 de Septiembre e Ignacio Allende, en donde presuntamente golpeo a un taxista, y después emprendió su huida.



Aunque a las 20:50 horas de este miércoles, en la avenida General Anaya casi esquina con Pedro Moreno, es cuando volvió a choca contra una unidad del servicio público.



Desde el sitio donde ocasiono un primer accidente fue perseguido por un grupo de ruleteros, quienes lo siguieron hasta la colonia Manuel Ávila Camacho, y es donde le taparon el paso para que no se escabullera.



Este hombre al ver lo que había ocasionado, dejo el volante, y de acuerdo a la versión de testigos después se tiro al suelo, donde se quedo dormido.



Incluso aunque le decían los paramédicos de la Cruz Roja que se levantara no les hizo caso, y lo revisaron para ver si no presentaba alguna lesión.



Finalmente entre dos policías y el mismo número de elementos de rescate, es que decidieron levantar al conductor de esta camioneta, para subirlo a una patrulla.