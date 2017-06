ITVer de las instituciones más reconocidas del país

Sus áreas verdes, su cuidada vegetación, sus abundantes árboles y palmeras son un referente del Instituto Tecnológico de Veracruz, uno de los 256 Institutos Federales que dependen del Tecnológico Nacional de México, la organización de educación superior más grande del país y de Latinoamérica, que tiene matriculados más de 581 mil jóvenes estudiando ingeniería y algunas licenciaturas como Administración.



Pero no es casualidad que sea la institución formadora más reconocida del país, pues tan solo el año pasado sus alumnos pusieron en alto el nombre de Veracruz al obtener, en el concurso de Innovación Tecnológica Juvenil, el galardón “Mitecua”, que en lengua purépecha se traduce como conocimientos.



“Eso significa que el Tecnológico de Veracruz obtuvo el primer lugar de los 256 tecnológicos que conforman el Tecnológico Nacional de México, además obtuvo el mayor puntaje porque obtuvo tres primeros lugares en diferentes especialidades, en tres diferentes proyectos, en eléctrica-electrónica y en el área de químico-bioquímica y los posgrados en alimentos, explicó el director David Reynier Valdez.



Adelantó que estos premios y reconocimientos son el resultado de las condiciones creadas en el Instituto Tecnológico de Veracruz para que el personal docente y los estudiantes realicen sus proyectos y hagan lo que saben, no lo que pueden.



“En el Tecnológico Nacional de México se forman el 48% de los ingenieros que hay en México, actualmente, entonces es una entidad importante, estamos comprometidos con la sociedad, porque formamos a los profesionistas que en 10 años van a estar tomando las decisiones del País”, detalló.



Reconoció que aparte de la tecnología, de la técnica, ciencia, investigación e innovación deben de enseñarles a los alumnos que hoy en día, a donde vayan debe ser una empresa responsable, amiga del ambiente, con compromisos y políticas de calidad.



“Es por eso que el Tecnológico tiene tres certificados, el de ISO 9001 2015, que es el certificado de los temas de gestión de calidad, el de gestión de género, que es igualdad laboral, no discriminación y también tenemos el tema de gestión ambiental que es en donde todos debemos de cuidar nuestros desechos sólidos y líquidos, principalmente en nuestros laboratorios y cafetería”, definió el ingeniero Reynier.



En la institución se encargan de impartir cursos a la empresa de limpieza, a las personas de la cafetería, a los laboratoristas, jefes de laboratorio, todo el personal que ahí labora está comprometido a seguir las normas de disposición mexicana.



“Nuestros alumnos de quinto semestre, todos llevan una materia que se llama “Desarrollo sustentable”, lo cual a ellos les da las bases de lo que es la responsabilidad con el planeta, el ser humano desde que nace contamina porque desde la primera nalgada que empiezas a exigir oxígeno desechas CO2 que es un gas de invernadero, que calienta, entonces somos entes que contaminamos con todas nuestras acciones, por eso todas las empresas a las que vayan a ir nuestros alumnos tienen que ser responsables en ese sentido”, resaltó.



En el Tecnológico de Veracruz todas las áreas verdes están recortadas, hay gente recogiendo las hojas, y en algunas materias esos desechos sirven para elaborar composta, hay reforestación donde se utiliza esta composta, además existe una fauna como aves, iguanas, ardillas, entre otras.



“A veces tenemos detalles como “Lady Cotorrito”, pero bueno somos una población de 5 mil 800 alumnos y 540 trabajadores, pues prácticamente somos más de 6 mil personas y por más que uno quiera concientizar hay que trabajar mucho”, dijo.



Explicó que el trabajo es intenso principalmente con los alumnos, ya que unos egresan y tienen que trabajar con los nuevos pero no tan solo en lo ambiental, sino también en cuanto a drogas, seguridad y redes sociales.



“De todo eso se les habla a los jóvenes, nosotros los ‘bombardeamos’ con spots en el programa de Radio Tec, es una cultura que se les debe de inculcar para que salgan con ello, aunque sabemos que los principales valores los traen de casa”, aclaró.





Orgulloso de las acciones implementadas en la institución que dirige, el ingeniero Reynier dio a conocer la reciente recertificación que obtuvieron al pasar la auditoría que un organismo externo le realizó y aunque les hicieron observaciones, ya están atendiéndolas.



Una de las principales preocupaciones de la institución es el cuidado del agua, ya que vislumbran conflictos por el vital líquido en un futuro cercano.



“Creemos que va a haber conflictos internacionales, primero por el agua que por el alimento y paradógicamente, este planeta está compuesto por 75% de agua, los seres vivos casi todos tenemos tres cuartas partes de agua en la composición y solamente el 1% del agua del planeta es dulce, que son los glaciares, ríos y lagunas, lo demás es agua de mar y entonces pues ya empieza a haber problemas de agua”, mencionó.



Aseguró que se va a tener que apostar por la tecnología, va a tener que haber plantas potabilizadoras, des-ionizadoras ya que cada día se contaminan más los mantos freáticos y los cuerpos de agua, principalmente los de agua dulce, donde el ser humano se provee.



“Campeche, Tabasco y Veracruz tienen el 33% del reservorio de agua nacional, entonces sí tenemos una gran responsabilidad en estos estados, cuando tenemos otros que no lo poseen y ellos cuidan más por la deficiencia que padecen, aquí nos ha dotado la naturaleza de algunas cosas tan maravillosas como son nuestros recursos hídricos, por lo que debemos ser más responsables”, reconoció.



Por más de 60 años el Tecnológico de Veracruz se ha ganado el respeto y reconocimiento del país, recientemente ha sido objeto de homenajes y reconocimientos, por estas seis décadas, una prueba de ello es el billete especial que la Lotería Nacional emitió en el marco de este aniversario y que el director Reynier exhibe y atesora debajo del cristal de su escritorio, como una prueba de todo lo que significa esta institución para los veracruzanos.