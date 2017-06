Exhorta Nahle a la federación atender inseguridad de Veracruz

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-14-20:36:32 Coatzacoalcos Rocío Nahle García, diputada federal por MORENA

La coordinadora del Grupo Parlamentario del partido político Morena en Cámara de Diputados, Rocío Nahle García, exhortó al gobierno federal a través de un punto de acuerdo, para que emprenda acciones por la grave situación de inseguridad que prevalece en el estado de Veracruz, pues considera que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha hecho nada para frenar la ola de violencia que se vive en la entidad.



De esa manera calificó que se vive en Veracruz un clima de muerte y barbarie, en el cual no están tranquilas las familias veracruzanas, detallando que la situación se ha agravado y es peor que en la época de Javier Duarte, pues así lo marcan los índices delictivos.



“En particular entre 2010 y 2015, periodo del gobernador Javier Duarte, según el sistema nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor número de denuncias por amenazas en el país, además de altos índices de homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros”, expresó la diputada.



Manifestó que las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada son los delitos que prevalecen en el estado, a pesar de haberse puesto en marcha el mando único policial desde el gobierno anterior.



Aunque consideró que la ola de violencia que azota a Veracruz es consecuencia del aumento de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, pero también se explica por la incapacidad de los gobiernos para acometer con eficacia las tareas de Seguridad Pública.



Además agregó que las autoridades han sido rebasadas y suplantadas por el poder fáctico que representa el crimen organizado, mismo que ha copado las instancias públicas en todos sus ámbitos.



Por lo tanto expuso que el escenario de violencia e inseguridad ha creado un profundo sentimiento de insatisfacción de la sociedad veracruzana, pues esperaba del nuevo gobierno mejores resultados.



También recordó que el actual gobernador de Veracruz prometió abatir los índices de criminalidad heredados por su antecesor, sin embargo, a 5 meses de su mandato estos índices se han incrementado.



Recordó que Yunes Linares en una gira en Coatzacoalcos, realizada en abril de 2016, dijo que en seis meses recuperaría la seguridad en el estado, y ahí presentó un decálogo para contrarrestar los delitos del fuero común, en los que destacó una depuración de los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública.



En su punto de acuerdo mostró algunas cifras de delitos que han ocurrido durante los primeros cinco meses que han tenido las últimas administraciones estatales que ha tenido el estado de Veracruz, como en el caso de Fidel Herrera ocurrieron 49 casos de extorsión, con Duarte 143 y en el mandato yunista se han registrado 200.



Detalló que esta violencia e inseguridad alcanzó los comicios federales, pues durante la jornada electoral fue baleado y perdió la vida un joven en un municipio de la Sierra de Zongolica, en donde también dos jóvenes fueron agredidos en este ataque.



Asimismo, el pasado 4 de junio, día de la elección, fue secuestrado el candidato de Morena a la alcaldía de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, junto con su esposa Guadalupe Argüelles y tres personas más que les acompañaban, así como el atentado que sufrió el candidato de Morena en el municipio de Cosoleacaque, Andrés Mario Díaz.



Finalmente reiteró al ejecutivo federal que es urgente rescatar al estado de la violencia criminal y de la inseguridad insoportable que padece su población.