Pacientes con VIH sufren mala atención en IMSS de Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-14-16:19:59 Coatzacoalcos Faltan médicos en la Clínica 36 del IMSS en Coatzacoalcos, pacientes con VIH temen por sus tratamientos.

Desde hace dos semanas pacientes con VIH, que llevan consulta en la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sufren de mala atención y temen por su salud.



Luis Alberto Ruiz de la asociación civil Coatza Vihve, explicó que 550 pacientes con VIH son atendidos en este hospital por dos médicos internistas, uno en el turno matutino y otro en el vespertino.



Sin embargo hace dos semanas, el médico interno del turno matutino fue ascendido como jefe de medicina interna, el problema es que no hay alguien que lo sustituya en la atención matutina de los pacientes.



Así que el mismo médico que atiende en la tarde, atiende por ahora en la mañana, lo que retrasa las consultas, y los pacientes pasan más de una hora en recibir su tratamiento.



Aseguran que no han podido dialogar con el director de la Clínica, pero esperan que la situación quede solucionada en próximos días, porque los pacientes temen no recibir sus tratamientos fundamentales para su salud.



Se buscó la versión del Instituto al respecto, pero hasta la tarde de este miércoles aún no daban una respuesta oficial de cómo se solucionará este falta de médicos, en dado caso de existir.