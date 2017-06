Fonacot realizará feria del crédito en Veracruz

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores dispone de una bolsa de 360 millones de pesos para otorgar créditos a veracruzanos que cotizan en el Seguro Social y ya ha entregado casi 10 mil, informó Benjamín Fontecha Flores, director comercial regional Sureste.



Al anunciar la Sexta Feria del Crédito Familiar que se realizará este jueves y viernes en el corredor del Zócalo de Veracruz resaltó que para el trabajador es más conveniente buscar un préstamo en el Fonacot que con la banca privada.



“Nosotros traemos tasas anuales de 20 por ciento. En los bancos es arriba de 36 a 40 por ciento. Es con sentido social y evitamos sobreendeudar al trabajador, no podemos darle más de lo que puede percibir en una quincena.



“Son 3 meses de sueldo que se pueden otorgar al trabajador en función de su salario (…); todos los descuentos son vía nómina, esto favorece a que el trabajador no esté pensando en que se vence la quincena, se encarga el patrón de hacer el descuento y enterar al Fonacot”, resaltó Fontecha.



Cada persona usa el crédito en lo que más le conviene y los plazos de pago mediante descuento directo a su salario van desde 6 hasta 30 meses.



Menciono que además de las 4 oficinas en Veracruz, Xalapa, Córdoba y Poza Rica se instalan módulos en cada centro laboral para apoyar al trabajador.



Además, en las oficinas los horarios son de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y para evitar el robo de identidad, antes de otorgar el crédito el beneficiario pone sus huellas y le toman fotos. Pero aclaró que esa situación no ha sido un problema en el Fonacot.



La única restricción para acceder al crédito es cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social.



Confirmó que de los 360 millones de pesos disponibles para este año en el estado de Veracruz ya se han otorgado poco más de 9 mil 500 millones del 1 de enero al 31 de mayo, en beneficio de 35 mil miembros de familia.



Añadió que el trabajador empieza a ver el descuento vía nómina 120 días después de otorgado el crédito, de modo que tiene tiempo de prepararse para esa reducción temporal en su salario.



Hizo hincapié en que Veracruz va a la cabeza en colocación de créditos Fonacot en la Dirección Regional Sureste que comprende además a los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tanto en número de trabajadores como en los montos.