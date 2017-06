Corrupción en bancada del PAN será investigada por otra fiscalía

Los supuestos actos de corrupción al interior de la bancada del PAN en el Congreso del Estado ya no serán investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores.



Al respecto, se confirmó que será la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos (FESP) la que desahogue este asunto, tal y como lo solicitó la legisladora de ese partido, Cinthya Lobato Calderón.



Cuestionado al respecto, el coordinador de los diputados del PAN, Sergio Hernández Hernández, aseguró que esperará el nuevo llamado del organismo autónomo, ya que su cita de este miércoles a las 6 de la tarde fue cancelada.



“La Fiscalía mandó la cancelación de hoy para reprogramar y en cuanto llegue la nueva citación valoraremos el tema”, declaró Hernández Hernández.



El también presidente de la Junta de Coordinación Política comentó que está dispuesto a presentarse ante la Fiscalía cuando se le requiera pese a que tiene fuero y no está obligado a acudir a la invitación.



“Iría a decirles que aquí estoy, el que nada debe nada teme, sin embargo no es competencia de la Fiscalía hasta que no haya una averiguación o denuncia oficial, es mostrar disposición a tener realmente las puertas abiertas al Congreso cuando exista realmente una investigación oficial aquí estaremos”.



Finalmente opinó que los señalamientos de actos de corrupción al interior de su grupo legislativo no abonan en nada, de ahí que los integrantes de su bancada se deben de concentrar en recuperar la reputación del Congreso y de los diputados, ya que son una de las figuras más denigradas en la política.



“Hoy este Congreso ha logrado muchas cosas, lamentablemente lo que se ha vendido es lo negativo; pero sí hemos logrado iniciativas a favor de los veracruzanos”, subrayó.