Participarán reporteros de Imagen del Golfo en Agenda de Periodistas

Durante tres días, los periodistas del Corporativo Imagen del Golfo, Ilse Huesca, Israel Hernández y Sergio Aldazaba participarán en las mesas de trabajo de las Medidas Urgentes para la Protección de los Periodistas. Agenda de Periodistas, un ejercicio organizado por el centro Horizontal y convocado por cerca de 40 medios nacionales, locales y organizaciones civiles.



Como integrantes de la Red Veracruzana de Periodistas, los colaboradores de esta casa editorial discutirán sobre temas de violencia institucional y del crimen organizado, riesgo, atención a casos críticos y respuestas inmediatas, así como el significado social de las agresiones contra las comunicadores.



El ejercicio se desarrollará en el Palacio Postal de la Ciudad de México y se prevé que participen cerca de 500 periodistas de estados como Guerrero, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, entre otras entidades.



Entre el 14 y el 16 de junio, en dicho recinto se desarrollarán 6 mesas de diálogo que servirán para obtener propuestas concretas frente a los retos y realidades que enfrentan los periodistas en México.



Además de una decena de medios de comunicación como el The New York Times y Proceso, el encuentro está cobijado por organizaciones como Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Amnistía Internacional, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, el CENCOS, así como la UNAM, UANL, la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones.



El resultado de los tres días de trabajo serán publicados posteriormente y presentados para su ejecución. Asimismo, se prevé que de este ejercicio se obtengan estrategias concretas para garantizar el ejercicio periodístico, una tarea que el Estado mexicano no ha podido lograr.