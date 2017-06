Liga MX anunció calendario oficial del Apertura 2017

Mediotiempo.com / Agencia Imagen del Golfo2017-06-13-17:50:36 Redacción LIGA MX

Aunque se esperaba su anuncio durante la Semana del Futbol en Cancún, no fue sino hasta hoy martes que la Liga MX oficializó el calendario para el segundo semestre del 2017, en el que se contempla el Apertura17, Copa MX, Supercopa MX y Campeón de Campeones.



El partido que abrirá oficialmente el torneo regular será Monarcas vs. Monterrey el viernes 21 de julio a las 19:00 horas, seguido por el Xolos vs. Cruz Azul a las 21:00 horas.



El campeón Chivas estrenará su corona como local en la J1 el sábado 22 a las 21:06h frente al Toluca; América abrirá en casa contra Querétaro ese mismo día y los recién ascendidos Lobos BUAP jugarán a las 17:00h ante Santos.



Recién en la Jornada 3 se vivirá uno de los partidos llamados de "alto riesgo" cuando América reciba a los Pumas en el Azteca el sábado 5 de agosto.



El clásico nacional será en el marco de la Fecha 10, el día 23 de septiembre.



El clásico joven entre Cruz Azul y Águilas será en la J13 (14 de octubre), en el que probablemente sea el último en el Estadio Azul.



Cruz Azul vs. Chivas será en la Fecha 2, Guadalajara vs. UNAM el 16 de septiembre en la J9, Pumas y Máquina se medirán en la J12 el 1° de octubre.



Con información de MedioTiempo http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/06/13/se-anuncio-el-calendario-del-apertura-2017-de-la-liga-mx