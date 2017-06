Lobato deberá presentar pruebas no solo ante Fiscalía sino a PGR que investigará el caso: Gamboa Torales

La legisladora Cinthya Lobato deberá probar sus dichos no solo ante la Fiscalía General del Estado sino que al parecer la PGR podría investigar el caso, porque acusó a diputados como Sergio Hernández y al secretario de Administración del Congreso de usar drogas y de trata de mujeres. \"Eso es una mancha\", observó la diputada María Josefina Gamboa Torales.



Esperó que la investigación muestre que no se usa de manera ilegal el recurso para gestión legislativa y que esta situación no dañe la hoja de vida del diputado Sergio Hernández, a quien consideró \"un buen coordinador de bancada\" ni la de Fuentes Urrutia, que de entrada ha sido ofendido en su familia, con esas declaraciones.



Cada diputado local recibe 40 mil pesos en promedio para actividades propias de su distrito, algunos ponen casa de gestión y ahí dan asesoría jurídica a ciudadanos u ofrecen cursos gratuitos, no todos lo hacen \"pero todos debemos entregar comprobantes de que usamos el recurso, pero que más prueba que los ciudadanos que reciben el apoyo, porque ellos pueden desmentirnos\", expuso en entrevista.



Esos 40 mil pesos, en promedio, algunos reciben más, si son coordinadores de bancadas, es un recurso que recibe cada legislador, adicional a su dieta o salario mensual. Lo perciben cada mes y deben entregar comprobantes a la tesorería del Congreso añadió.



Lamentó que la legisladora Cinthya Lobato haya llevado un reclamo por un descuento de ese apoyo de gestión legislativa a un plano donde \"declaró sin fundamento ni pruebas acciones contra el secretario de Administración y Asuntos Financieros Carlos Fuentes Urrutia, \"porque manchas a una persona que nunca te ha agredido, sin pruebas, su familia se sintió ofendida\", relató la legisladora de Acción Nacional.