Canacintra acusa a Sergio Rodríguez y Rodrigo García de no hacer nada para saber monto del desfalco de Duarte

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) renunciarán a la “Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz 1998-2016”, integrada por los diputados Sergio Rodríguez Cortés del PRD y Rodrigo García del PAN, si sigue sin dar resultados afirmó el tesorero de Sergio Vázquez Jiménez, al acudir al Congreso del Estado con los integrantes de dicha comisión legislativa.



Al respecto, aseveró que por parte de los diputados que conforman dicha comisión no se les ha convocado a reunión y mucho menos se ha avanzado en la conformación de un informe, pues no han existido trabajos para esclarecer el desvío de recursos que ocurrió en los sexenios pasados, sobre todo el de Javier Duarte de Ochoa.



Vázquez Jiménez dijo que la misma secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero García, se ha negado a entregar la información solicitada, por lo que es imposible trabajar al respecto, además de que no hay ningún progreso pues ni siquiera se ha contratado al despacho que se encargará de las auditorías.



