Yahoo se funciona con AOL y forman Oath

Foto tomada de www.provincia.com

La compra de Yahoo! por el gigante estadounidense de las telecomunicaciones Verizon se cerró este martes, poniendo así término a la aventura de un pionero de internet y provocando la dimisión de su emblemática presidenta, Marissa Mayer.



En dos comunicados separados, ambos grupos anunciaron el cierre de la transacción de más de 4.500 millones de dólares, tras la cual Verizon se apodera del corazón de Yahoo! (portal internet, mensajería...) para fusionarlo con otra estrella caída de internet, AOL, y formar una nueva empresa llamada Oath.



La operación conduce igualmente a la creación de otra entidad, de inversiones, bautizada Altaba Inc que gestionará las partes que tenía Yahoo en el gigante chino de la distribución en línea, Alibaba. La cotización del título se detendrá el 16 de junio y se reanudará el 19 de junio con el nombre \"AABA\".



Tal y como estaba previsto, la presidenta de Yahoo! Marissa Mayer presentó su dimisión \"a causa del cambio inherente\" de su papel tras el cierre de la transacción, indicó el comunicado de Verizon. De hecho, el nuevo organigrama no le reservaba ninguna función ejecutiva.



Nombrada a la cabeza de Yahoo! en 2012 con el aura de jefa providencial, Marissa Mayer habría fracasado en levantar el pionero de internet creado en 1994 y que nunca llegó a recuperarse de la irrupción de Google.



La joven presidenta de 42 años habrá conseguido sin embargo cerrar la venta de Yahoo! y recibirá un generoso cheque de salida de 186 millones de dólares, según la prensa estadounidense.



El grupo tuvo que bajar su precio de venta unos 300 millones de dólares tras haber revelado recientemente que había sido víctima de enormes ciberataques en 2013 y 2014 que afectaron a 1.500 millones de cuentas de usuarios.



Los dos grupos no informaron acerca de las posibles supresiones de puestos que podrían resultar de su fusión pero la prensa estadounidense estima que hay unos 2.100 puestos amenazados.



