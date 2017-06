Por redes sociales, padres no atienden a sus hijos

Ni el 10% de los padres atiende a sus hijos como debe ser, brindándoles tiempo de calidad y en cantidad que requiere un niño de primaria, el uso y abuso de las redes sociales es uno de los principales factores que contribuyen a esta situación que desencadena otros problemas de mayores consecuencias, afirmó la profesora Teodora Wandestrand, directora de la Escuela Primaria ‘Juan Malpica Silva’, del turno matutino.



“Los padres de familia hablan de una preocupación por los problemas que se derivan del uso y abuso de las redes sociales, pero en realidad no se ocupan de sus hijos”, señaló la directora.



Aseguró que como escuela están cumpliendo con la labor preventiva que deben realizar, sin embargo no cuentan con el apoyo que requieren en casa.



“Da mucha tristeza comprobar que en un restaurante vemos a niños de la escuela, que están con sus papás y cada quien con un teléfono en la mano, en su mundo, en su rollo y pues de esa manera no hay avance, aunque aquí se les de la plática”, ejemplificó.



A pesar de que a los profesores les explican de los riesgos que existen con el uso y el abuso de las redes sociales, han visto que en casa, hasta a un bebé para que se entretenga le dan un teléfono celular.



“El uso y abuso de las redes sociales es una de las principales problemáticas que existen en las escuelas y en los hogares veracruzanos, ya hay niños que están llevando retos y sus padres no se dan cuenta”, lamentó la directora del plantel que cuenta con 597 alumnos.



Dar pláticas es una de las medidas que se han tomado para prevenir este tipo de situaciones, sin embargo, el poco interés y participación de los padres de familia es desalentador para los maestros.



“Da mucha tristeza darnos cuenta que los padres de familia asisten muy poco, que a los niños sí se les da la plática; vinieron de la Procuraduría y nos decía el licenciado que parecía una muestra médica, porque solo vinieron 8 papás de los grupos de quinto y sexto grado”, detalló .



Ahora ofrecieron una charla sobre el bullying, misma que se dirigió a todos los grados, a los niños de primero, segundo y tercero se les dio por medio de un cuento con títeres y a los de cuarto, quinto y sexto la plática fue por medio de diapositivas, sin embargo la asistencia de los padres de familia fue casi nula.



“Se llamó a los papás de los alumnos de cuarto, quinto y sexto, que son más de 200, y solo llegaron 30 padres”, explicó.



La falta de compromiso de los padres de familia es evidente en todas las actividades que realizan en el colegio.



“Este desinterés de los padres de familia lo palpamos en todo lo que hagamos, en el mes de mayo programamos una matrogimnasia y ahí el maestro se quejó de una madre de familia, que tenía que correr pero ella iba con el celular en la mano y estaba chateando y platicando, entonces casi no le dedicó tiempo al niño, son actividades de mirarse a los ojos, tomarse de la mano, son estrategias para acercar a los padres e hijos”, mencionó.



Lamentó que la gran mayoría de los padres son muy jóvenes, hay muchos hogares desintegrados y tanto mamá como papá están abusando de las redes sociales y hacen caso omiso al niño, aunque éste les hable, ya no existe el mirarse a los ojos, el que la mamá pregunte cómo te fue, ya no hay comunicación entre ellos, son muy pocos los padres que verdaderamente están haciendo el papel de padres que atiendan a sus hijos como debe de ser.