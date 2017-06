Incrementa caudal del río Orizaba Tweet Derivado de las fuertes lluvias registradas esta tarde de lunes en la zona del Volcán Pico de Orizaba, el río que atraviesa la Pluviosilla, incrementó su caudal considerablemente por los escurrimientos de la parte alta, incluso hubo lugares donde el agua rebaso las banquetas, pero autoridades de Protección Civil Municipal afirmaron que no representaba riesgo alguno de desbordamiento. Orizaba - 2017-06-12 21:06:35 - Guillermo Carreón / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-12-21:09:57 Orizaba Derivado de las fuertes lluvias registradas esta tarde de lunes en la zona del Volcán Pico de Orizaba, el río que atraviesa la Pluviosilla incrementó su caudal considerablemente por los escurrimientos de la parte alta Derivado de las fuertes lluvias registradas esta tarde de lunes en la zona del Volcán Pico de Orizaba, el río que atraviesa la Pluviosilla, incrementó su caudal considerablemente por los escurrimientos de la parte alta, incluso hubo lugares donde el agua rebaso las banquetas, pero autoridades de Protección Civil Municipal afirmaron que no representaba riesgo alguno de desbordamiento.



Por su parte el director de gobernación, Juan Ramón Herebia Hernández, manifestó que la coordinación municipal de PC se encuentra en alerta permanente por este incrementó, y monitorean principalmente donde hubo riesgo en años pasados como; la poniente 18, el río Totolitos y el Arroyo Caliente.



El coordinador municipal, Antonio Vázquez, señalo que al momento no hay ningún tipo de riesgo de desbordamiento y mantienen el operativo de vigilancia sobre toda la ribera del río.

