Critican aspiraciones presidenciales de Aureoles

En la Cámara de Diputados hubo opiniones negativas sobre la postura asumida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien adelantó que solicitará licencia entre octubre y noviembre próximos, a fin de buscar la candidatura presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fidel Calderón señaló que si el mandatario tiene más interés en dejar el cargo para atender sus aspiraciones políticas, que en resolver los problemas del estado, debería separarse del mismo antes del 1 de octubre próximo.



El legislador michoacano indicó que lo anterior, en cumplimiento de la ley y para que se realicen elecciones extraordinarias.



Calderón Torreblanca también exigió que el gobernador Aureoles Conejo no deje en el puesto a un “incondicional”.



El legislador afirmó que el gobernante ha generado “zozobra e incertidumbre” en la entidad, al dar prioridad a sus aspiraciones políticas, cuando los michoacanos necesitan un timonel de tiempo completo.



Afirmó que en medio de la problemática que vive ese estado, es necesario que el gobernador y todos los funcionarios públicos muestren una verdadera vocación de servicio, se concentren en sus tareas y no se distraigan o se dejen “influenciar” por “frivolidades ni ambiciones políticas sin sustento”.



Recordó que al tomar protesta en el cargo, Aureoles prometió seguridad en el territorio, tranquilidad y paz a los michoacanos, servicios de salud y educación dignos, atraer inversiones , mantener cercanía y velar por el respeto de los pueblos indígenas, dar becas a estudiantes, modernizar la infraestructura del estado y muy pocas de esas metas se han cumplido, recriminó.



Por su parte, el diputado Agustín Basave, ex presidente del Sol Azteca dejó en claro que Aureoles Conejo no es la persona a la que él apoyaría como candidato presidencial perredista, pero si va en pos de sus aspiraciones políticas, “que Dios lo bendiga”.



Basave Benítez se pronunció a favor de que el Sol Azteca compita en el 2018 en una alianza amplia, pero con un candidato externo, no con alguien emanado de las filas del partido.



“Que tome su decisión y que Dios lo bendiga. No, no es mi aspirante, no es la persona que yo apoyaría dentro del PRD. Porque además, yo insisto, yo estoy pensando más en una alianza y creo que en una alianza, sobre todo una alianza de un amplio espectro, necesita de un candidato externo. Es muy difícil construir una alianza con un candidato de un partido político”, indicó.



El legislador subrayó que en medio de la polémica por las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y la del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de no admitir una alianza con los perredistas para 2018, el partido del Sol Azteca tiene que pensar en un acuerdo más amplio.



Consideró que la “alianza de amplio espectro” debería incluir a los demás partidos de izquierda, incluyendo a MORENA, y hasta el Partido Acción Nacional (PAN), pues el país requiere, subrayó, un cambio de régimen, no solo de gobierno al frente de la Presidencia de la República.



