Colector Gutiérrez Barrios, funcionando: vecinos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-12-17:45:14 Xalapa Gracias a infraestructura construida por Américo Zúñiga, no nos inundamos, expresa Tomás Corzas. El vecino del barrio de San Bruno, Tomás Corzas, señaló que este domingo su negocio no sufrió ninguna inundación gracias a los trabajos de construcción del colector pluvial Fernando Gutiérrez Barrios, impulsados por el presidente Américo Zúñiga Martínez



“Después de 30 años pidiendo que nos solucionaran este problema, hoy por fin vemos los resultados, porque antes con un aguacerito se inundaba la calle Mártires 28 de Agosto y nos estábamos inundando todas las casas y los establecimientos. Cerraron muchos negocios por lo mismo”, aclaró.



Agustín González Nava comentó que antes de que se construyera el colector, cada vez que llovía, tenían problemas en la zona. “En frente de la Telesecundaria Rafael Hernández Ochoa había siempre un lodacero y hoy, a pesar de que llovió mucho, ya no nos inundamos. Entonces si está sirviendo esta obra, pero no hay infraestructura que funcione mientras no aprendamos que tenemos que dejar de tirar basura”.



Un día como ayer se metía el agua hasta 15 centímetros dentro del negocio y con aguaceros pequeños, también entraba cuando pasaban los vehículos por la calle y hacían olas, pero ahora eso ya no ha sucedido, añadió.



A su vez, Marco Sedano Parra explicó que debido al taponamiento de basura en los tragatormentas, este domingo entró agua en la parte trasera de la tienda que tienen en la calle Mártires 28 de Agosto, pero en el frente estuvo corriendo de manera normal el agua.



Antes de que se construyera el colector nos inundábamos siempre, con menos lluvia de la que cayó ayer entraba agua por el frente de la tienda y se metían hasta 15 centímetros de agua, ahora el problema fue en la parte de atrás por el agua que bajaba de la calle de Fresnos, comentó.