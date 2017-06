Escasea el empleo para profesionistas en el Sur

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-12-13:46:41 Coatzacoalcos A mitad del año, en el sur de Veracruz, el trabajo para profesionistas sigue siendo escaso.

Justo a mitad de este año, el empleo sigue escaseando para los profesionistas, algunos de los cuales han decidió emigrar por falta de oportunidades y un buen sueldo.



Al respecto el titular del Servicio Nacional de Empleo, Jorge Martín Patiño Martínez, reconoció que las empresas si contratan, pero buscan un perfil medio bajo.



“Estamos hablando de gente de secundaria, de preparatoria en algunos casos, son muy contados los profesionistas, pero si nos han pedido”, dijo.



El mismo representante del SEE señaló que en la región sur, el fuerte es el tema de los jornaleros agrícolas.



“Ahorita también tenemos el apoyo de empresas que vienen del norte del país y esas empresas se han estado llevado cien, doscientas personas del estado de Veracruz, eso no ha ayudado un poco para poder combatir la tasa de desempleo”, agregó.



Sin embargo reconoció que la desventaja es que son personas que tienen que aceptar cambiar de domicilio y dejar a sus familiares aquí.



El mismo Patiño Martínez mencionó que en promedio de 10 personas que atiende a la semana, tres son profesionistas y que los restantes son jóvenes que apenas salieron de la secundaria, están terminando la preparatoria o concluyendo la licenciatura.



Pero las cifras no son nada alentadoras para los universitarios, ya que se esos tres profesionistas si se coloca uno es una cantidad muy elevada.



En entrevistado agregó que en algunos casos los profesionistas no aceptan un puesto que no corresponde a su rama, además de que se basan en lo que a veces les dicen en las escuelas, que su carrera es para ganar tantos miles de pesos mensuales.



Al preguntarle a que se debe que no haya suficiente trabajo para profesionistas en esa zona, Jorge Martín Patiño agregó.



“Hay una situación en la que hay que ser muy consciente, cuando te buscan para contratarte te piden experiencia y un recién egresado no tiene experiencia”.



“Porque a veces cometemos los errores que cuando nos toca hacer nuestro servicio social o prácticas profesionales buscamos hacerlas en dependencias de gobierno o en la misma institución escolar, entonces eso no es experiencia laboral”.



“No es lo mismo que una persona vaya y haga su servicio en una empresa, porque son seis meses o un año, pero ya tiene experiencia, a lo mejor no te pagaron, pero ya trabajaste y sabes de lo que se trata el trabajo”, dijo.



Agregó que al final del día la empresa lo que busca es una estabilidad y la estabilidad se puede tener en base al conocimiento de alguien que ya lo contrato.



Refirió que la última contratación fuerte para profesionistas fue para laborar en el túnel, también en Tamsa y actualmente una empresa dedicada a la venta de accesorios para carros estaré requiriendo solo un ingeniero, puesto para el que logran competir hasta cinco personas.



El titular del SNE, recomienda a los estudiantes que realicen su servicio social o prácticas profesionales en sitios donde puedan adquirir experiencia a fin de que al concluir su carrera conozcan de que se trata el trabajo.



Entre quienes buscan empleo, Imagen del Golfo encontró a Jorge Reyes, él es ingeniero ambiental, tiene cuatro años de egresado y lleva bastante tiempo sin laborar.



Jorge señaló que a los profesionistas de su ramo, la empresas por lo general los emplean como ingenieros de seguridad, sin embargo él ha acudido a varias entrevistas y al final llegan los recomendados que se quedan con el puesto.