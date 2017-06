Situaciones externas dañan al partido: PRI-Coatza

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-12-13:37:20 Coatzacoalcos Yuritzi Matus Padilla, encargada del Comité Directivo Municipal del PRI.

La encargada del comité directivo municipal del PRI, Yuritzi Matus Padilla, señaló que su partido sigue trabajando de cara al 2018 y que fueron situaciones externas las que no permitieron el triunfo el pasado 4 de junio.



La misma Matus Padilla, dijo :“seguimos atendiendo a la ciudadanía , sabemos que es proceso que ha finalizado pero vienen muchas cosas en puerta, como la gubernatura y tenemos que seguir trabajando”.



Sobre la propuesta dada a conocer en días pasados para que el secretario general de los empleados del hospital comunitario, Juan Pablo Sosa sea el nuevo dirigente del partido, la entrevistada indicó:



“Todavía no ha habido algo oficial, sin embargo sabemos que son líderes que han trabajado para nuestro partido político y bueno, finalmente estaríamos en la mejor disposición de recibir la opción que se proponga”.



A la pregunta sobre: ¿qué cree que le falta al PRI que en las tres últimas elecciones en Coatzacoalcos ha sufrido igual número de derrotas”, respondió



“Nosotros estamos consientes que quienes deciden son las personas, nosotros hemos realizado un buen trabajo, muy cercanos a la gente”.



“En este proceso pasado tuvimos un excelente candidato que siempre ha apoyado a la ciudadanía, no es un apoyo que se dado solo en proceso electorales, se ha venido trabajando”.



Asimismo agregó que también son consientes que el partido ha sufrido algunas cuestiones delicadas por parte de personas que han trabajado dentro.



“No precisamente de aquí de nuestra ciudad, sino que cuestiones externas han dañado la imagen de nuestro partido, sin embargo tenemos que reponernos de esas circunstancias de la mejor manera”, apuntó.



Al preguntarle si una de esas personas sería Javier Duarte, dijo que lo han dicho en su momento que es una de las personas que enfrento situaciones que desafortunadamente dañaron la imagen del PRI.



“Sin embargo no todos somos iguales, los partidos y cualquier otra institución se forma por personas y en esa situación estamos trabajando”, agregó.



Al preguntarle ¿qué cree que necesita el PRI para las elecciones del 2018 que ya están en puerta?, repondió.



“Obviamente el respaldo de todas las personas, de los líderes federales, estatales y que las personas realmente vean el trabajo”.