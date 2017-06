¿Mantienes una relación estable?

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-06-12-13:33:19 Redacción Foto tomada de SDP Noticias

No necesitas discutir o sentir celos para tener una relación inestable, existen situaciones que parecen inofensivas y te llevan al límite del amor.



Cuando elegimos una pareja lo hacemos con la ilusión de que sea el o la indicada, y aunque todo se acomoda con el paso del tiempo, existen hábitos aparentemente inofensivos en las relaciones que te llevan a una separación.



Para empezar, el mantener conversaciones aburridas cansa. A qué nos referimos, cuando acaba el día, las parejas tienen una pregunta básica que abre pie al resto “¿Cómo te fue en tu día?”. Por desgracia, esto cansa… Así que si quieres que las cosas en tu relación sean dinámicas, trata de cambiar el sentido de la pregunta e intenta un “¿Qué es lo más divertido que te ha pasado hoy?” O “¿Qué has estado leyendo últimamente?”.



En segundo lugar, el hecho de no expresar tus necesidades puede llevarte al fracaso. O sea, tu pareja no te va a leer la mente, no sabe si necesitas 10 abrazos o mil, si tiens ganas de un café o si simplemente quieres meditar en silencio algo que te está desequilibrando en tus días. Habla, el hecho de que le des información de lo que necesitas a tu pareja, no hace la acción menos valiosa. Tu pareja no es psíquica…



La falta de planificación para las discusiones serias ocupa el puesto número 3. Aunque no lo creas, el hecho de pensar cómo vas a llevar una discusión de pareja, podría ayudarte a evitar que el problema, la tensión y el conflicto, crezcan. Si ya sabes que vas a tener una discusión, escribe todo antes de hablar, esto te ayudará a mantener la calma.



Con información de SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/06/12/si-tu-relacion-esta-en-crisis-puede-ser-por-alguna-de-estas-5-razones