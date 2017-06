Eva Cadena implica a Callejas Roldán: él me dio dinero para pagar el rescate del delegado de Conafor en Veracruz

Aunque se le acusa de vender un dictamen, la diputada local independiente Eva Cadena Sandoval aseveró que el dinero que recibió en el tercer video difundido por El Universal en realidad era para pagar el rescate del gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Martín Gelacio Castillo Calipa, y que se lo dio el diputado del PRI Juan Nicolás Callejas Roldán.



Hay que recordar que el funcionario federal desapareció el pasado 8 de febrero posiblemente en Tlapacoyan, en donde fue encontrado su vehículo oficial, en el que viajaba con otra persona.



“Fue un apoyo para una persona que estaba secuestrada y que evidentemente fue malintencionado (…), estamos hablando del delegado de CONAFOR que no ha aparecido, de Martín Calipa”, declaró.



Explicó que personalmente buscó apoyos entre sus homólogos, recibiendo la ayuda del coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán.



“Fueron recursos que se entregaron a la familia del Delegado, que por cuestiones éticas creo que no tenemos que manejar mucho porque el delegado aún permanece desaparecido, pero lo metieron en la misma carpeta y estamos cubriendo todos los asuntos”, sostuvo.



Justificó que los videos son largos y no lo que se presentó ante los medios de comunicación, de ahí que los peritos demostrarán cómo se manejó la información para afectarla políticamente.



Por lo anterior, la legisladora pidió que la Fiscalía General del Estado (FGE) se apegue a lo que presente durante su audiencia de descargo de pruebas y alegatos realizada este lunes en la sala Sebastián Lerdo de Tejada de la Legislatura.



“Estos a expensas de que la comisión sea imparcial, que se apegue a las reglas y a la Ley (…); creo que sería lamentable que cualquier persona se sujete a proceso por pruebas que evidentemente son trampas y que están manipuladas, sería algo grave juzgar a alguien de esta manera”, opinó.