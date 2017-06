¿Por qué se queda callado Yunes Linares?; lo acusan de un desvió de 11 mil millones

Exclusiva. Resulta inexplicable el silencio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sobre las denuncias publicas de la diputada federal por Coatzacoalcos Rocío Nahle al acusar al gobernante de shows mediáticos y de una cortina de humo para encubrir que ha endeudado al estado con más de once mil millones de pesos y su incapacidad para detener la peor ola de violencia que sacude al estado.



Yunes Linares no es una persona que se quede callada a menos que sea cierto de lo que lo acusan tan seriamente y de hacer todo un circo porque no ha hecho nada en su obligatoria función de gobernar.



Como si se tratara de otra persona muy diferente al funcionario agresivo y respondón cuando él era quien asumía la ofensiva. No lo creen en esta ciudad capital que sea el funcionario agresivo que acusaba al líder de la bancada priísta Emilio Chuayfett cuando defendía a la profesora Elba Esther Gordillo.



Al igual que el senador del PRI Héctor Yunes la diputada federal de Morena apunta que Veracruz ha retrocedido en estos último seis meses y ha resultado Yunes Linares peor que su antecesor Javier Duarte de Ochoa, quien por lo mismo de lo que se le acusa esta en la cárcel.



“Aunque parezca increíble salió peor que Duarte, ya es decir mucho… al incendiar y no atienda la inseguridad ahí es cuando te das cuenta que no le importa la población, no le importa quien sea, todo se ve con tintes electorales.” El que calla otorga dicen en las calles.