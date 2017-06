Acaricia ‘Checo’ al podio

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-12-09:04:42 Canadá Sergio Pérez acabó quinto en el Gran Premio de Montreal, que ganó de manera aplastante Lewis Hamilton, que ha apretado la diferencia que le saca Sebastian Vettel a sólo 12 puntos.

El alemán sólo pudo ser cuarto, detrás de Bottas y Ricciardo. Checo, que largaba octavo, aprovechó todos los percances en la primera vuelta. Se valió de los problemas de Vettel y de un descuido de Raïkonnën, apretado por el piloto mexicano, para saltar a la quinta plaza y, posteriormente a la cuarta, cuando Verstappen se quedó parado en una curva.



El baile en los boxes sólo sirvió para confirmar las posiciones y descubrir que Ferrari iría a dos paradas, en un cambio de estrategia que al final sirvió para darle vida a Vettel, que pasó a Checo en la última vuelta. Pero antes, durante casi toda la carrera, se produjo un gran duelo entre Ricciardo y los dos Force India.



El francés Ocon, con los neumáticos menos desgastado, exprimía sus 20 años pidiendo una oportunidad a su muro para que regalaran Pérez y le dieran paso a él, pero el mexicano, con más ímpetu que gomas, quería una carrera a su manera. “Déjenme competir, por favor”, avisó por radio, revelando que cuando aparecieran los doblados tendría él su oportunidad.





Soñó



Soñaba Checo con un podio al que no sube desde el Gran Premio de Europa, en junio de 2016, y que ahora mismo, por automóvil, no es posible salvo que todo se alinee, como parecía.



Pero llegaron los doblados y la distancia con el australiano no se estrechó. Es más, por detrás, Vettel llegó dispuesto a defender el liderato a toda costa, se lanzó a por los dos Force India, Ocon pagó la temeridad del de Ferrari y Pérez inició una defensa imposible. Aguantó la primera batalla y Vettel salió por la diagonal. Le sobró una vuelta.



No obstante, Sergio Pérez sale de Canadá con el segundo mejor resultado de la temporada tras el cuarto puesto de España. “Creo que no ha sido justo”, lamentó Ocón. Otra rivalidad ha nacido.