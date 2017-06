Colocan bomba de agua en Costa Dorada; su mantenimiento en 200 mil pesos

La nueva bomba del tanque sumergido en el fraccionamiento Costa Dorada fue colocada ayer sin embargo para que no se descomponga nuevamente deberán dar mantenimiento a las instalaciones con un monto necesario de al menos 200 mil pesos.



Una comitiva de vecinos se apostó en las inmediaciones del tanque para verificar que los trabajos se realicen tal y como acordaron con las autoridades de Política Regional de Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Veracruz tras la manifestación donde bloquearon la carretera federal Veracruz – Xalapa.



Héctor Espinoza, residente del fraccionamiento Costa Dorada, ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz, explicó que quienes realizan los trabajos fueron subcontratados por la desarrolladora Homex.



“Lo que tenemos entendido a través de los ingenieros que están realizando ese trabajo es que es necesario hacerle un mantenimiento al pozo ya que de lo contrario en un mes o quizá dos o tres meses vuelva a suceder el caso de que se vuelva a dañar nuevamente la bomba y vamos a pasar por la misma situación.



“Nos comentaban que el costo para hacer este mantenimiento es aproximadamente de 200 mil pesos y que esto obviamente le corresponde a la constructora Homex –Proyectos Inmobiliarios de Culiacán S.A.- que es la razón social de la empresa, a ellos les corresponde hacer este pago, esta aportación pero pues no tienen el dinero, no tienen el capital”, detalló Héctor Espinoza.



Las más de dos mil familias que habitan en Costa Dorada y que adquirieron sus viviendas por un monto superior a los 300 mil pesos carecen de agua potable por lo menos una vez al mes por lapsos de una semana aproximadamente.



En caso de que la nueva bomba que se colocó en el tanque sumergido se averíe los problemas de suministro continuarán, aseguraron los habitantes de el desarrollo habitacional.



“Pedimos con energía que el ayuntamiento sea quien asuma la responsabilidad y que de alguna manera entre a solucionar este problema, que sean ellos quienes a través de quien sea necesario que se haga la limpieza de este pozo ya que somos más de dos mil viviendas las que estamos en este fraccionamiento y hemos sido afectados constantemente.



“Solicitamos el apoyo del ayuntamiento ya que fueron elegidos para trabajar para todos y cada uno de los ciudadanos. No hay ciudadanos de primera como en el centro histórico, no hay ciudadanos de segunda y tampoco hay ciudadanos de tercera como aquí en Costa Dorada nos tienen catalogados, somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que exigimos nuestros derechos”, enfatizaron.



Costa Dorada forma parte de los desarrollos inmobiliarios de Homex en Veracruz. A más de una década de haberse construido este fraccionamiento no tiene municipalizados los servicios básicos.