70% de jóvenes inmersos en el alcoholismo: AA

El consumo de alcohol se ha incrementado en menores de edad, haciéndose visible incluso en niños de nueve años de edad, según las cifras de los grupos locales de Alcohólicos Anónimos.



Durante los últimos años el alcoholismo se ha elevado hasta el 60 por ciento entre la población veracruzana con un incremento aproximado de 20 por ciento, sin embargo es la juventud la que encabeza las alarmantes cifras de esta enfermedad.



Según Juan, integrante de AA en Veracruz, de la cifra total de alcoholismo en Veracruz entre 60 y 70 por ciento son jóvenes.



“Hay mujeres jóvenes; nos han llegado jóvenes con 10, 12 años; inclusive una vez fuimos a un grupo, tenía nueve años un niño que ya le hacía al alcohol y a las drogas. Niños tenemos muchos, van de todo, adulto jóvenes, viejos, mujeres, hombres de todo”, explicó sobre la asistencia de los enfermos de alcoholismo a los grupos de autoayuda.



El alcoholismo es una enfermedad que no respeta sexo, edad o condición social. Aquel que padece alcoholismo, destacó el integrante de Alcohólicos Anónimos, padecerá esta enfermedad toda la vida pues no tiene cura.



“El que es alcohólico para hoy es alcohólico para siempre, agarra cualquier día, no le interesa que sea lunes, martes miércoles, el se va a un evento y se va a tomar, ya no va a la fiesta por convivir”, enfatizó.



Mientras organizaciones como Alcohólicos Anónimos trabajan para ayudar a los enfermos de alcoholismo, la Iglesia Católica asegura que el gobierno también debe trabajar para erradicar las altas cifras de consumo de alcohol.



El vocero de la Diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza, aseguró que el alcoholismo propicia desórdenes públicos y contribuye a la fracturación del núcleo familiar.



“Es necesario atacar desde la familia esta situación que golpea, es una enfermedad como dice la Organización Mundial de la Salud y como dice también la literatura de Alcohólicos Anónimos sólo un ser superior puede ayudarlos a ser sobrios, a vivir 24 horas de cada día, nos congratulamos con estos grupos que ayudan que apoyan la estructura social, el gobierno tiene que ver la manera de ir restringiendo el alcohol a las personas, porque esto da cavidad a desordenes en la calle, que se fracturen las familias o que se separe las familias, es una situación difícil”, respondió Díaz Mendoza.