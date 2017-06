Reportan desaparición de 2 jovencitos en el Sur

En dos municipios vecinos del Sur de Veracruz, se reportó este domingo la desaparición de dos jóvenes; por un lado una joven que no ha sido localizada desde hace ocho días y por el otro, un joven de 15 años desaparecido desde la tarde del sábado.







JOVENCITA DESAPARECIDA



Después de ocho días de no saber de su paradero, fue denunciada por familiares, ante la fiscalía de Minatitlán, la desaparición de la joven Yara Itzel Prieto Castellanos, quien tiene su domicilio en la calle Matamoros de la colonia Santa Clara.



En datos recabados por Imagen del Golfo, se logró conocer que en la denuncia que realizó su progenitor, que la mañana 4 de junio su hija salió a comprar a la tienda y durante todo el día ya no regresó, por lo que la familia desesperadamente la trató de localizar por su propia cuenta, sin obtener resultado alguno.



Al no tener pistas del paradero de la chica, la mañana del domingo los familiares acudieron ante el fiscal en turno para poner su denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables de la desaparición de su consanguínea.





QUICENAÑERO DESAPARECIDO EN COATZACOALCOS



Desde la tarde del sábado 10 de Junio se encuentra desaparecido un jovencito de Coatzacoalcos, por lo que sus familiares se encuentran sumamente preocupados y a través de las redes sociales pidieron el apoyo de la población para localizarlo lo más pronto posible.



Se trata de José Eduardo Martínez Tiburcio, quien cuenta con 15 años de edad, y la última ocasión que lo vieron estaba en una plaza ubicada en la colonia El Tesoro.



Este chico durante la tarde del sábado llevaba su mochila, y vestía con el uniforme de la escuela secundaria General número seis, en donde cursa sus estudios.



En caso de cualquier información, puede comunicarse con sus familiares a los números telefónicos 921-276-2884 o 921-138-9727.