Nadal rompe récord en la historia de Roland Garros

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-11-15:50:46 París

El tenista español Rafael Nadal, que hizo historia este domingo elevando a 10 su récord de títulos en Roland Garros, estimó que le hace especialmente ilusión dejar una huella tan profunda y señaló que no sabe si verá alguna vez a alguien que supere sus cifras en París.



"Si yo he podido, alguien puede, porque no me considero muy especial, pero no sé si yo voy a ver a alguien que lo supere. Es algo que quedará, algo que no había pasado nunca. Me hace ilusión que quede para la historia", afirmó Nadal en su conferencia de prensa después de la victoria.



"Ha sido una de mis victorias más especiales. Por todo lo que significa, por cómo ha sido, con el regalo especial de otra copa, con mi tío (Toni Nadal) en la ceremonia, con el vídeo, con la pancarta de la grada... Ha sido un día especial, lleno de momentos bonitos y emocionantes, con lo que estoy agradecido a los organizadores", señaló.



Nadal admitió que empezó el partido ante Wawrinka algo "nervioso", pero que pronto pudo elevar el nivel.



"Estaba nervioso al principio. Hice algunos juegos malos. Él también estaba un poco nervioso y luego salvó una bola de break (1-1). Era justo al principio del partido, pero era un momento muy importante. Después ya me sentí mejor, mi servicio fue mejor. Me dije que si estaba jugando bien desde hace dos semanas, no había razón para fallar en la final", explicó.



"Estas dos semanas han sido de muy alto nivel de tenis, pero ya había ganado dos veces aquí sin perder un set (2008 y 2010). Creo que estoy jugando bien desde el principio del año. He tenido muchos años buenos y no me gusta comparar", puntualizó.



- ¿Pronto número 1? -

Sobre la posibilidad de alcanzar próximamente el número 1, tras pasar del 4 al 2º lugar del ránking gracias a su victoria de este domingo, Nadal dijo que no piensa mucho en ello, pero que si sigue jugando bien es algo que puede pasar.



"Estoy en una buena posición. Este es el torneo más importante para mí. Cuando ganas este tipo de torneos tienes buenas opciones de subir en el ránking. Espero seguir jugando bien y si lo logro, ¿por qué no?", afirmó sobre la posibilidad de volver al número 1, una posición que ya ocupó en tres etapas durante su carrera y que perdió por última vez hace tres años.



Ahora Nadal tendrá como misión poder reconquistar en julio el título en Wimbledon, un torneo que ganó en 2008 y 2010.



"Estoy jugando muy bien desde el principio de la temporada. Me encanta el césped, disfruto mucho jugando sobre césped y tengo muchas ganas de jugar bien en Wimbledon. Espero que mis rodillas aguanten, tener una buena preparación", deseó.



"Si mi rodilla me duele, sé por experiencia que no podré ganar. Si no me siento al 100%, mis posibilidades serán reducidas. Si estoy en buena forma, entonces sí que tengo opciones en Wimbledon", señaló.



Lo que sí garantizó Nadal es que sigue "motivado", por lo que todavía no piensa en el final de su carrera.



"No sé si alguien muy metódico planea eso, yo soy muy desordenado, hago las cosas como me salen. Seguiré jugando mientras sea feliz. El día que me levanté y no sea feliz jugando al tenis, sentiré que ha llegado el fin", indicó.