Atracan negocio en Coatza; se llevaron hasta un six

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-06-11-15:49:30 Coatzacoalcos

Desde cervezas hasta dinero en efectivo, fue parte del botín que obtuvieron un grupo de delincuentes tras meterse a robar en una de las sucursales de una conocida tienda de conveniencia que se encuentra en la colonia María de la Piedad.



Estos bandidos portaban armas de fuego, y el atraco ocurrió a las 03:00 horas de este domingo, en el momento que no había clientes en el establecimiento, según el reporte de las corporaciones policiacas.



Solamente uno de los rufianes ingresó a la tienda, mientras dos de sus cómplices vigilaba a las afueras del negocio por si llegaba la policía emprendieran su escape.



Este malhechor le pego con la pistola al cajero de este negocio, y se llevo la cantidad de mil pesos en efectivo, obligando a que se tirara al suelo y no se levantara hasta que se fuera.



Además se robaron un teléfono celular y un six de cervezas, sin que estos tipos pudieran ser detenidos.