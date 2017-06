‘Santi’ es subcampeón del Roland Garros

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-11-10:36:29 Redacción

El mexicano Santiago González, haciendo pareja con el estadounidense Donald Young, no pudo ser campeón en los dobles masculinos de Roland Garros, tras caer en la final por 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) y 6-3 ante el también estadounidense Ryan Harrison y el neozelandés Michael Venus.



Santiago González, de 34 años, era la última esperanza para el tenis latinoamericano de entrar en el palmarés de campeones en este Roland Garros. El colombiano Robert Farah también formó parte de la pareja perdedora en la final de dobles mixtos.



González no pudo emular a su compatriota Raúl Ramírez, único mexicano que en el pasado que pudo ganar en los dobles masculinos de Roland Garros (1975 y 1977).



Santiago González dejó pasar la oportunidad de añadir su nombre al de todos ellos.



Fue su final de mayor importancia en un Grand Slam, pero no la primera, ya que anteriormente había jugado tres de dobles mixtos, una de ellas en Roland Garros en 2011, haciendo pareja con la polaca Klaudia-Jans Ignacik, con la que perdió ante los indios Sania Mirza y Mahesh Bhupathi. Las otros dos habían sido en el Abierto de Estados Unidos (2013 y 2014), haciendo equipo con la local Abigail Spears.



Pese a la derrota, González pudo vivir su mejor torneo ‘grande’ por parejas masculinas, donde hasta ahora no había pasado de los cuartos de final en una cita del Grand Slam.



Son ya tres los años que Santi González no gana un torneo sobre tierra batida, desde que en 2014 triunfara en Düsseldorf y Estoril.





Así quedaron





Final de dobles varonil





Ryan Harrison (EU)/Michael Venus (NZL) 7 6 6



Santiago González (MEX)/Donald Young (EU) 6 7 3