Dará AMLO apertura a todos los partidos; proyecta Morena plan de alianzas rumbo al 2018

El líder del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Congreso Nacional del partido pondrá a consideración un plan de alianzas rumbo a las elecciones presidenciales de 2018.



“Mañana, en el Congreso, vamos a hablar sobre la política de alianzas que se va a llevar a cabo a nivel nacional con miras a las elecciones de 2018”, dijo López Obrador durante su asamblea en Ciudad Victoria, Tamaulipas.



El dos veces candidato presidencial explicó que Morena va a tomar una política de puertas abiertas, sobre todo a los militantes de todos los partidos y a los ciudadanos independientes para luchar juntos por la transformación de México.



“No somos nadie para estar impidiendo la participación de los ciudadanos, Morena está abierta a mujeres y hombres de buena voluntad, bienvenidos de todos los partidos”, resaltó Andrés Manuel.



El tabasqueño no descartó una posible alianza con el Partido de la Revolución Democrática, pese a las declaraciones que se lanzaron durante la contienda en el Estado de México, pues, recordó la dirigente nacional del Sol Azteca, Alejandra Barrales Magdaleno, llamó a Morena a unir fuerzas.



“Vamos a esperar a lo que se va a definir en el Congreso, no nos adelantemos porque es una propuesta que se va a ver en el Congreso, se va a debatir y se va a aprobar o se modifica, la máxima autoridad de Morena es el Congreso Nacional y mañana se reúne y se va a tratar este asunto”, aclaró.



El experredista reiteró que en el Estado de México se cometió un fraude electoral orquestado desde el Gobierno federal, incluso, acusó directamente al Presidente Enrique Peña Nieto.



Invitó a todos los ciudadanos a no permitir que un “fraude, como el cometido” el pasado domingo, se repita en 2018.



“¿Y qué se puede hacer? Organizarnos, que no se quede una ciudad, un pueblo, una colonia, un barrio, sin un comité de Morena. Debemos trabajar para no perder el tiempo”, concluyó.