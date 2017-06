Se suscita incendio en el Infonavit Buena Vista, sin lesionados

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-10-21:15:16 Veracruz Se registró un incendio aparentemente provocado por ladrones justo detrás del llamado mercado Polvorín en calles del Infonavit Buena Vista, donde no se registraron personas lesionadas. Se registró un incendio aparentemente provocado por ladrones justo detrás del llamado mercado Polvorín en calles del Infonavit Buena Vista, donde no se registraron personas lesionadas.



Ayer por la tarde, vecinos de la mencionada colonia fueron quienes dieron aviso al número de emergencias que la pequeña caseta de vigilancia que ocupaban policias del IPAX se quemaba.



De acuerdo al testimonio de los uniformados, estos se encontraban a unos metros del lugar resguardando diversa mercancía que sería transportad mediante tren en varios vagones.



No obstante, un grupo de amantes de lo ajeno que pretendía distraerlos para cometer su fechoría y apoderarse del cargamento, fueron quienes aparentemente provocaron las llamas.



Los uniformados regresaron a la caseta sólo para encontrarse que esté ya era consumido por el fuego, pero afortunadamente ninguno de ellos resultó con quemaduras o intoxicación.



Vecinos en los alrededores reportaron haber escuchado disparos, no obstante los elementos informaron que se trató de varias baterías que estallaron en el interior de la caseta por el incendio.



Elementos de la Secretaría de seguridad pública y se trasladaron al lugar de los hechos, donde tomaron conocimiento que implementaron un operativo para dar con los responsables.



Asimismo, vecinos del mencionado Infonavit salieron de sus casas con cubetas llenas de agua y mangueras para sofocar la llamas hasta en dos ocasiones, ya que estas se reavivaron.