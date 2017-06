Certificado, apenas el 2 % de abogados

La encargada del colegio jurídico Veritas Universalis asociación civil, María de la Luz Benítez García, reveló que en el estado apenas el dos por ciento de los abogados está certificado.



Lo anterior, agregó, puede provocar una mala defensa técnica durante los juicios ante el desinterés de prepararse.



Por ello, consideró que se le debe perder el miedo a la certificación por parte de las personas con el perfil adecuado, pues \"quien va a certificar no puede tener menos de doctorado y se necesitan años de experiencia para saber cómo se llega ante un juzgador, ante un fiscal al momento de defender o de acusar, que es la figura del asesor jurídico\", explicó.



En ese tenor estimó que en Veracruz al año se gradúan cerca de 3 mil abogados por lo que podrían existir en este momento hasta 100 mil.



\"El que no se certifiquen puede provocar que haya una mal defensa técnica, que los juzgadores al momento que detecten tus faltas de técnicas de litigación te pidan que abandones la audiencia y los colegios no se preocupen por proteger y hacerlos entender que desde que estás saliendo de la universidad tienes que colegiarte\", abundó.



Y es que insistió existe mucha apatía por parte de los abogados para capacitarse y certificarse por profesionales.