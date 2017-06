No votaron más de 64 mil papantecos: INE Tweet Un promedio de 64 mil 398 ciudadanos no votaron el pasado 4 de junio; el 46 por ciento de la población decidió quién los gobernará durante los próximos cuatro años, indicó el presidente de la Vi junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), Abel Hernández Santos. Papantla - 2017-06-10 13:31:39 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-10-13:32:01 Papantla Un promedio de 64 mil 398 ciudadanos no votaron el pasado 4 de junio; el 46 por ciento de la población decidió quién los gobernará durante los próximos cuatro años, indicó el presidente de la Vi junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), Abel Hernández Santos. Un promedio de 64 mil 398 ciudadanos no votaron el pasado 4 de junio; el 46 por ciento de la población decidió quién los gobernará durante los próximos cuatro años, indicó el presidente de la Vi junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), Abel Hernández Santos.



En el caso de Papantla, la lista nominal es de 119 mil 255 personas mayores de edad, de los cuales el 54 por ciento no emitió su sufragio en las urnas, donde decidieron quiénes serán sus próximas autoridades municipales.



El abstencionismo ciudadano podría ser consecuencia de la desconfianza que tienen hacia los servidores públicos y los partidos políticos que sólo en campañas electorales visitan sus colonias y comunidades de la ciudad.



El funcionario indicó que una situación similar se vio reflejada en el resto de los municipios que integran el VI distrito electoral; en Coahuitlán son 4 mil 938 ciudadanos, Coxquihui 10 mil 265, Coyutla 15 mil 451, Chumatlán 2 mil 813, Espinal 18 mil 426, Filomeno Mata 8 mil 854, Mecatlán 6 mil 926, y Zozocolco de Hidalgo 8 mil 456 adultos.



El INE y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) estimaban que la participación ciudadana fuera de por lo menos el 60 por ciento de los todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

