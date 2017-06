Ayuntamiento de Papantla no ejecutará 82 obras públicas en colonias por pago de deudas Tweet Por pagos de deudas, el Ayuntamiento no ejecutará 82 obras públicas en las colonias y comunidades de Papantla. Papantla - 2017-06-10 13:28:39 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-10-13:29:06 Papantla Por pagos de deudas, el Ayuntamiento no ejecutará 82 obras públicas en las colonias y comunidades de Papantla. Por pagos de deudas, el Ayuntamiento no ejecutará 82 obras públicas en las colonias y comunidades de Papantla.



El presidente municipal, Marcos Romero Sánchez anunció que su gobierno liquidó los 47 millones de pesos que debía a varias constructoras que realizaron más de 70 construcciones de infraestructura urbana en la ciudad.



Con el presupuesto que les asignaron de 160 millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017, casi 50 millones de pesos fueron destinados para pagar adeudos que "arrastraban" desde el año 2016.



Esto como parte del convenio que pactaron los diputados del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) para apoyar a los Ayuntamientos de la crisis financiera que les provocó el gobierno del ex gobernador priista de la entidad, en 2016, Javier Duarte de Ochoa, hoy detenido en Guatemala.



Con respecto a los avances de las obras programadas para este 2017, último año de la actual administración, el funcionario indicó que aproximadamente presentan hasta el 25 por ciento de avance, por lo que estiman que antes de noviembre estarán listas para entregarlas a los ciudadanos.

