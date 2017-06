Exigen que Pascual Lagunes continúe en prisión

Familiares de las personas que fallecieron el 24 de marzo y de quienes resultaron lesionados durante la confrontación afuera del sindicato de Tamsa exigieron que se mantenga en prisión a Pascual Lagunes Ochoa.



Mercedes Valencia Hernandez, viuda de Pedro Cruz Maldonado, condenó los audios que salieron a la luz en donde supuestamente Pascual Lagunes pactó con el gobernador Miguel Angel Yunes Linares y el director general de Tamsa Paolo Rocca para obtener la prisión domiciliaria.



"Donde quedan las investigaciones es de la Fiscalía, donde queda lo que dictó el juez, que justicia va haber. Manda él o la ley".



Exigieron que no se le permita salir de la cárcel y que se aplique el peso de la ley contra Lagunes Ochoa.



"No estamos de acuerdo en que una persona asesina ande suelta, insultando a la violencia porque en los audios sigue invitando a la violencia. Si la juez dictó que debe estar en la cárcel no de irse a arraigo domiciliario a disfrutar de su tele, de su clima y de mientras donde quedan nuestros esposo".



Por su parte Felipe Escalante Flores, del sindicato Unidad y Progreso pero que encabeza José Carlos Guevara Moreno, exigió justicia y que se respete la toma de nota de El Profe.



Dijo que existen algunas condiciones que deben cumplirse para que una persona pueda estar en prisión domiciliaria y Lagunes Ochoa no los cumple.



"Primeramente debe de ser una persona mayor a 70 años, no ser reiterativo en el delito que se le imputa y en el caso de Pascual no es la primera vez que tiene esos señalamientos".