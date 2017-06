Buscan maestros alternativas de aprendizaje en centro

Ante contextos diferentes en donde en ocasiones no se está exento de la carencia de recursos, los docentes deben buscar prácticas innovadoras para resolver un problema en el logro de los aprendizajes esperados, señaló Gloria Canedo Castro, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).



“El maestro o la maestra o el director deben animarse a hacer prácticas innovadoras con los medios que tienen a su alcance”, expuso en entrevista durante la reciente visita que realizaron a este municipio para participar en el Congreso Internacional de Educación.



Agregó que hoy en día hay mentores que están haciendo cosas muy “padres” pero no se comparten, por lo que se busca dar a conocer esas actividades.



Canedo Castro explicó que su trabajo consiste en documentar las experiencias innovadoras, por lo que acuden a diferentes regiones de los diversos estados del país a fin de hacer un programa de acompañamiento y documentar las acciones novedosas que los maestros hacen regularmente.



Estas experiencias, apuntó, se reúnen en un micrositio que se denomina “Prácticas Innovadoras”, el cual es un blog en donde se documenta lo que están haciendo los mentores y documentando tanto en texto como en video.



Mencionó que esta actividad tiene un año de estarse realizando y a la fecha ya se cuenta con 50 prácticas innovadoras subidas en el micrositio, de forma que docentes de otras latitudes pueden recuperarlas y adaptarlas a su contexto.



“Una experiencia de un maestro de Baja California Sur puede verla un maestro de Oaxaca y decir: esto puedo adaptarlo a mi contexto”, apuntó.



La directora de Proyectos Especiales del INEE comentó que a reuniones que se tuvieron en Xalapa acudieron maestros de educación indígena y telebachillerato, que trataron de adecuar los recursos que tienen para lograr una práctica innovadora.



Señaló que a pesar de ello no se puede hacer a un lado la exigencia al estado para que provea los recursos necesarios en las regiones donde no lo tienen.