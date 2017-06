Piden taxistas piso parejo en verificación vehicular

En la verificación vehicular debe haber piso parejo para todas las modalidades del transporte público, pues sólo se dirige a una y no a los autobuses urbanos, demandó Juan Manuel Araujo Ginés, representante de Taxis Ciudad Judicial.



Consideró una falacia el señalar que los taxis contaminan y los camiones de pasaje no, cuando salta a la vista todo lo contrario, pues dijo que la realidad salta a la vista de todos los veracruzanos.



“A nosotros los taxistas nos obligan a las verificaciones pero los camiones, que también prestan un servicio público, están contaminando. Lo digo abiertamente, lo digo públicamente, no está siendo parejo el tema de la verificación vehicular.



“Vamos a tratar de sentarnos a platicar con el director de Transporte Público del Estado para ver una manera de que no sea tan perjudicial para el transporte de taxis, una estrategia de bien común para que las cosas salgan bien para ambas partes”, señaló Araujo.



Añadió que tampoco se ven avances en el reordenamiento vehicular en el transporte público y estimó que en todo el estado de Veracruz éste no ha alcanzado ni al 50 por ciento de las unidades que prestan ese servicio en sus distintas modalidades.



El líder de taxistas afirmó por otra parte que al menos los afiliados a esa organización de taxistas no han reportado haber sido víctimas de la inseguridad.



Mencionó que alrededor de 60 taxis prestan el servicio afuera de la Ciudad Judicial en la colonia Ortiz Rubio de este puerto y hasta ahora no han señalado haber sido víctimas de la delincuencia.