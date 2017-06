Charlatanes se aprovechan de comunidades del Volcán Tweet La falta de médicos y medicamentos en comunidades marginadas del volcán Pico de Orizaba es aprovechada por charlatanes que visitan comunidades para vender productos milagrosos que no curan, pero sí generan ingresos a quienes engañan a los enfermos Mariano Escobedo - 2017-06-10 12:51:57 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jorge Galindo/ Agencia Imagen del Golfo2017-06-10-12:52:28 La Perla La falta de médicos y medicamentos en comunidades marginadas del volcán Pico de Orizaba es aprovechada por charlatanes que visitan comunidades para vender productos milagrosos que no curan, pero sí generan ingresos a quienes engañan a los enfermos La falta de médicos y medicamentos en comunidades marginadas del volcán Pico de Orizaba es aprovechada por charlatanes que visitan comunidades para vender productos milagrosos que no curan, pero sí generan ingresos a quienes engañan a los enfermos



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario