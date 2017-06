Parecía jornada histórica; se volvió un atentado: Delfina

La candidata a la gubernatura del Estado de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que calificó lo ocurrido durante la jornada electoral del pasado domingo, como un atentado contra el derecho a votar de los ciudadanos.



En el clip que fue compartido en su cuenta de Twitter, la aspirante señaló que “este domingo lo que iba a ser una jornada histórica, se volvió un atentado a plena luz del día, un atentado contra el derecho más sagrado que existe en un país libre y democrático; el derecho de la gente a votar y a elegir sus gobernantes”.



Al destacar que habla en nombre de más de cinco millones de mexiquenses, la diputada federal con licencia llama al IEEM, así como al INE, a actuar con la autonomía con la que cuentan para que de esa forma se defienda lo manifestado por los mexiquenses.



“Exijo al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto Nacional Electoral a actuar como lo que son, un órgano autónomo, el cual debe respetar y defender la voluntad de los ciudadanos”, sostiene.



Pese a lo que han acusado se trató un fraude, la ex alcaldesa de Texcoco pide a sus seguidores que no claudiquen en los objetivos y tampoco se pierda la esperanza.



“En estos momentos difíciles les quiero decir que no perderemos la esperanza, que la esperanza se mantiene viva pero hoy a la esperanza, nos toca defenderla”, concluye la aspirante.