Tribunal confirma sentencia contra 19 ex funcionarios por caso de la guardería ABC Tweet México - 2017-06-09 21:39:55 - MVS Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la responsabilidad de 19 personas por los delitos de homicidio y lesiones culposas de la muerte de 49 menores de edad en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.



En una tarjeta informativa, reveló que el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito ratificó las sentencias dictadas en mayo de 2016, donde se declaró culpables a ex funcionarios regionales del IMSS, de Protección Civil estatal y de la Secretaría de Hacienda local, que tenía una bodega contigua a la guardería donde se inició el fuego.



Explicó que a nueve acusados se les confirmaron penas de entre 28 y 29 años de cárcel, mientras que a los otros 10 se les redujo de 20 a 14 años y 8 meses, según decisión del magistrado federal.



Además, puntualizó el Órgano judicial, las sentencias anunciadas hoy no son definitivas, pues a los condenados les queda el recurso del amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, e incluso una posible revisión Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.



En caso de que los amparos sean negados, los acusados tendrán que purgar sus sentencias, después de que el tribunal unitario les negó beneficios de condena condicional o cualquier otro para evitar la cárcel, mismos que sólo operan para condenas menores de cuatro años.





