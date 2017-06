INE escuchará el lunes inquietudes de partidos sobre conteos y PREP

Al asegurar que los comicios de 2017 no representan una regresión electoral, comisiones del Instituto Nacional Electoral se reunirán el próximo lunes con los partidos políticos para conocer sus inquietudes sobre los conteos rápidos y los Programas de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones del domingo en el Estado de México y Coahuila.



En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que no hay un retroceso democrático y el proceso electoral no ha acabado y se debe aclarar las quejas presentadas y la actuación de los consejeros locales, por lo que llegó la \"hora de presentar las pruebas\" y las impugnaciones a las que tienen derecho los partidos y sus candidatos.



“El INE no puede ser autocomplaciente ni insensible a señalamientos públicos, pero por esa vocación que tenemos es que una vez diseccionado y aclarado todo lo que ocurrió en estos procesos iniciaremos la ruta de construcción de la elección más grande de la historia que es 2018. La vía para procesar quejas e inconformidades está abierta, al acabar los cómputos viene la hora de las pruebas y de los cauces judiciales y se acaba la hora de la especulación y la estridencia pública, ese es el sistema que nos hemos dado y es venturoso”.



Además, el consejero Jaime Rivera indicó que las elecciones del domingo en el Estado de México y Coahuila fueron unos comicios que no dan elementos para descalificarlas.



“Estamos ante, si lo ponemos en la justa dimensión, estamos ante elecciones no perfectas como nunca las hay, pero estamos ante unas elecciones ampliamente concurridas con participación ciudadana amplía, como votantes y como funcionarios de casilla, y con incidentes que difícilmente pueden, que no dan elemento objetivo para descalificar elecciones, pero que en lo que su momento podrán ser recurridos ante tribunales y resueltos en definitiva por estos”



Por su parte, el consejero electoral, Ciro Murayama, aseguró que los partidos y sus candidatos fueron hermanados la noche del domingo por “la irresponsabilidad de proclamar triunfos cuando cerraban las casillas y mostraron una falta de respeto a los ciudadanos, por lo que las denuncias de fraude son descabelladas”.



“Hay acusaciones de fraude, son descabelladas, quiero decirlo con toda claridad, un fraude es un crimen electoral, por lo mismo hay que tomarlo con mucha seriedad, sin desdeñar denuncias sin más, ni darlas por buenas cuando no son buenas, es tan delicado hablar de fraude que tenemos que ser muy rigurosos para detectar, perseguir, sancionar y corregir toda acción que haya intentado alterar la voluntad depositada en las urnas si ocurrió”.



Por último, señalaron que la Unidad de Fiscalización ha detectado posibles rebases de tope de campaña de candidatos en 10 candidatos, pero estas se analizarán en el Consejo General del INE del 10 de julio.





