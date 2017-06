Respalda Unánue a Sergio Hernández tras denuncia

El diputado del grupo legislativo de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Juan Manuel Unánue Abascal, reiteró su respaldo al trabajo realizado por el coordinador de dicha bancada Sergio Hernández Hernández.



Consideró que las declaraciones que se hicieron públicas de parte de su compañera de partido Cinthya Lobato no tienen fundamento, puesto que los recursos que maneja el Grupo Legislativo del PAN siempre se han ocupado de manera transparente.



Asimismo, recalcó que la diputada Lobato habló sin conocimiento alguno, puesto que todos los temas que este organismo político maneja, se han tratado y se siguen tratando en reuniones llevadas a cabo en el Congreso Local, a las cuales ella no ha asistido.



“Nosotros coincidimos que se manejan de forma transparente los recursos de la bancada y si ella no está enterada de algo es porque no asiste, nosotros tenemos la obligación de asistir a las sesiones, tenemos la obligación de estar en cada una de las comisiones que somos miembros y tenemos la obligación de hacer presencia en las reuniones previas que es donde se plantea lo que se va a hacer al otro día que tendremos la sesión.



“Los recursos son para el trabajo legislativo, para pagarle a asesores, apoyo muy valioso de personas expertas en el tema legal legislativo, todo está transparentado. Si uno hace un señalamiento grave y sin pruebas, obviamente debe estar mal ella (…) nosotros coincidimos que se manejan de forma transparente los recursos de la bancada y si ella no está enterada de algo es porque no asiste”, explicó.



Finalmente reiteró la invitación a la diputada Cinthya Lobato a que acuda a las reuniones previas que realiza el GLPAN.



El diputado Juan Manuel Unánue Abascal estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la exposición militar “Fuerzas Armadas... Pasión por Servir a México”, en las instalaciones de la Ganadera Ylang Ylang de Boca del Río.