Falsas, acusaciones de Morena de fraude en Edomex: PRI

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados arremetió nuevamente contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a cuyos integrantes señaló por fabricar “noticias falsas” sobre las presuntas irregularidades en las elecciones del Estado de México.



El vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez, aseveró que el pasado 4 de junio no hubo “nada de fraude”, por el contrario, los ciudadanos y las autoridades organizaron unas elecciones que logística y operativamente, fueron “casi perfectas”.



A través de su cuenta en la red social de Twitter, Ramírez Marín presentó un video, en el cual señala que el partido de Andrés Manuel López Obrador retoma el discurso del “fraude” y las irregularidades en los comicios, en lugar de aceptar que los resultados de la elección.



“Amigos, nada de fraude. Hay que felicitar a la ciudadanía, es la hora de decirle a la gente la verdad. No importa cuántas noticias falsas se puedan fabricar para las redes, la realidad va a terminar imponiéndose, y valdría más la pena felicitar a los mexiquenses, porque organizar una elección para once millones de ciudadanos, no se hace todos los días”, indicó.



Por medio de la cuenta @jc_ramirezmarin, insistió en que los integrantes de MORENA están cayendo en el “fake news”, al descalificar a las autoridades electorales y acusar fraude, cuando ellos también incurrieron en delitos electorales.



“Morena fabrica fake news. Un proceso electoral no debe responder a caprichos personales si no a la voluntad de la gente”, escribió.



“Morena ha salido una vez más a no reconocer el resultado de las elecciones, otra vez la denuncia de fraude, el mismo guión, los mismos personajes, la misma idea. ¿Pero qué hay detrás?. Detrás una elección organizada por 130 mil ciudadanos, seguro muchos de ellos no priístas. Una organización casi perfecta que se hizo que se instalen todas las casillas, que la elección fuera pacífica, que se contaran a tiempo los resultados”, argumentó.



Junto al video que termina con la leyenda en letras rojas “¡Gracias mexiquenses!”, el congresista posteó un video en el que presenta elementos que el PRI denunció ante las autoridades, respecto a los presuntos gastos irregulares y excesivos en la campaña de la candidata Delfina Gómez.



Afirmó que de acuerdo al conteo rápido, las encuestas de salida, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el cómputo de las actas en los distritos en el Estado de México, el candidato del PRI obtuvo más votos y esa información “no es fraude”, pero será descalificada, como ya ocurre.



Con gráficas y fotografías, el legislador pidió revisar el comportamiento financiero en la campaña de Morena.



Al enumerar una serie de supuestas irregularidades, destacó que fue el partido que más multas se llevó durante el proceso electoral, cuyo gasto no se reportó a tiempo ni por completo ante las autoridades y que pagó a proveedores allegados a la candidata Gómez Álvarez y al ayuntamiento de Texcoco.





http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/noticias-falsas-acusaciones-de-morena-de-fraude-en-edomex-pri-399